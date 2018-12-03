Жена умершего в московском отеле Four Seasons бизнесмена не знала целей его поездки

Супруга проживавшего в Минске российского бизнесмена Игоря Санина, чье тело было найдено в отеле Four Seasons в Москве, не знает деталей гибели своего мужа. Женщина рассказала, что о смерти мужа ей стало известно «через десятые руки».

По словам Миланы Саниной, из полиции ей никто не позвонил и в отеле ничего не подтвердили.

«В консульстве тоже молчат. Он гражданин России, имеет вид на жительство в Республике Беларусь. Через десятые руки я узнала о случившемся спустя три дня», — цитирует женщину телеканал «360».

Милана отметила, что ее муж уехал в Москву по делам, однако что именно Игорь делал в российской столице и почему остановился в одной из самых дорогих гостиниц, она не знает.

Ранее сообщалось, что смерть предпринимателя могла наступить из-за употребления некачественного алкоголя. Также в номере, где Санин проживал, нашли белый порошок. Вещество отправили на экспертизу.

Тело Игоря Санина обнаружили в московском отеле Four Seasons 1 декабря. Полиция не нашла каких-либо улик, свидетельствующих о криминальном характере смерти бизнесмена. Доследственная проверка начата по факту случившегося, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что погибший был судим за хранение наркотиков.