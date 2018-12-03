Песков прокомментировал приветствие Путина и бен Салмана

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал дружеское приветствие Владимира Путина и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда во время саммита G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

«Хорошие личные отношения являются залогом эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе», — отметил Песков 3 декабря. Он уточнил, что Путин и ранее приветствовал глав государств подобным образом.

Кроме того, официальный представитель Кремля подчеркнул, что на полях саммита «Большой двадцатки» состоялся продуктивный и содержательный разговор с саудовской стороной. Во время беседы, в частности, обсуждалось взаимодействие в рамках Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК).

Саммит G20 проходил с 30 ноября по 1 декабря. В рамках форума российский лидер провел ряд двухсторонних встреч, включая беседу с принцем Мухаммедом бен Салманом. Так, они договорились о продлении соглашения об ограничении добычи нефти членами ОПЕК+.