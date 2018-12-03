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Сильные морозы обещают в Хабаровском крае в ближайшие дни

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Хабаровские синоптики предупреждают о понижении температуры воздуха в некоторых районах края в ближайшие дни. Особенно сложной ситуация может быть на севере региона. В селе Нелькан уже сейчас столбики термометров по ночам опускаются до -40 градусов, а местами и ниже.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном гидрометцентре, сейчас в самой густонаселенной части края стоит необычная для декабря погода с положительными температурами. Тепло принес циклон с юго-запада КНР. Однако скоро всё изменится из-за его ухода и смещения холодных масс с севера.

Кроме того, метеорологи предупредили о сильном снегопаде и ветре, скорость которого составит до 28 м/с. Самые неблагоприятные условия ожидаются на побережье Охотского моря.

По ночам в центральных районах температура может опускать до -28 градусов, а в дневные часы будет -22. Такая погода сохранится до конца недели.

Ранее сообщалось о том, что на некоторых дорогах в Хабаровском крае ввели ограничения для движения рейсовых автобусов.

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