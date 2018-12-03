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«АвтоВАЗ» отзывает для ремонта 1,7 тыс. автомобилей

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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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Компания «АвтоВАЗ» отзывает для ремонта 1716 автомобилей марки LADA Kalina, Granta и Priora. Информация об этом размещена на сайте «Росстандарта».

«Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2018 года по сегодняшний день, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя», — говорится в сообщении.

Представители компании проинформируют автовладельцев о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Также ведомство утверждает, что владельцы смогут бесплатно отремонтировать автомобиль.

В конце ноября компания Nissan заявила об отзыве в России 957 автомобилей. В список «Росстандарта» попали модели Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II, X-Trail, выпущенные c января 2004 по декабрь 2012 года.

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