«АвтоВАЗ» отзывает для ремонта 1,7 тыс. автомобилей

Компания «АвтоВАЗ» отзывает для ремонта 1716 автомобилей марки LADA Kalina, Granta и Priora. Информация об этом размещена на сайте «Росстандарта».

«Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2018 года по сегодняшний день, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя», — говорится в сообщении.

Представители компании проинформируют автовладельцев о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Также ведомство утверждает, что владельцы смогут бесплатно отремонтировать автомобиль.

В конце ноября компания Nissan заявила об отзыве в России 957 автомобилей. В список «Росстандарта» попали модели Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II, X-Trail, выпущенные c января 2004 по декабрь 2012 года.