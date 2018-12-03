Названа дата выхода пятого сезона сериала «Черное зеркало»

Премьера пятого сезона сериала «Черное зеркало» состоится 28 декабряю. Об этом сообщила на своей странице в Twitter компания Netflix, выпускающая шоу. В настоящее время сообщение удалено, однако поклонники успели сохранить его.

NEW BLACK MIRROR IN 4 WEEKS LADIES pic.twitter.com/l68SCGhX7p — karz (@langdonsslut) 29 ноября 2018 г.

Первый эпизод пятого сезона сериала будет называться «Брандашмыг». Это персонаж стихотворения Льюиса Кэрролла из произведения «Алиса в Зазеркалье», представляющий собой огнедышащее летающее существо.

Ранее стало известно, что в финальной серии сезона создатели позволят зрителям самим повлиять на сюжет, чтобы изменить концовку, пишет телеканал «360». Каким образом это будет происходить, пока неизвестно.

«Черное зеркало» — фантастический сериал об изменении человеческой жизни и общества под влиянием новых технологий. Серии длятся около часа и не связаны между собой. 28 ноября сообщалось, что Netflix анонсировал сериал по мотивам аниме «Ковбой Бибоп».