Прямой эфир

Младенца с редкой патологией прооперировали в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Младенца со спинномозговой грыжей прооперировали нейрохирурги окружной клинической больницы № 2 в Тюмени. Заболевание считается редким, на каждую тысячу детей приходится 1–2 случая. Операция прошла успешно. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

По словам врачей, у новорожденной девочки в результате спинномозговой грыжи образовался грыжевой мешок размером с голову младенца. Хирургическое вмешательство также осложнялось ликвореей – истечением цереброспинальной жидкости. Об этом пишет портал «Наш город».

Как пояснил заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ № 2 Дитрий Воробьев, операцию проводил нейрохирург Сайти Гаибов. Во время операции он удалил грыжу и предотвратил дальнейшее повреждение спинного мозга. После операции врач отметил, что данное хирургическое вмешательство было одним из самых сложных за его карьеру.

Сейчас маленькая пациентка находится вместе со своей мамой в перинатальном центре под присмотром специалистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Красноярские врачи удалили кисту мозга у пациента без вскрытия черепа
Челябинские врачи спасли близнецов в утробе матери

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017