Младенца с редкой патологией прооперировали в Тюмени

Младенца со спинномозговой грыжей прооперировали нейрохирурги окружной клинической больницы № 2 в Тюмени. Заболевание считается редким, на каждую тысячу детей приходится 1–2 случая. Операция прошла успешно. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

По словам врачей, у новорожденной девочки в результате спинномозговой грыжи образовался грыжевой мешок размером с голову младенца. Хирургическое вмешательство также осложнялось ликвореей – истечением цереброспинальной жидкости. Об этом пишет портал «Наш город».

Как пояснил заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ № 2 Дитрий Воробьев, операцию проводил нейрохирург Сайти Гаибов. Во время операции он удалил грыжу и предотвратил дальнейшее повреждение спинного мозга. После операции врач отметил, что данное хирургическое вмешательство было одним из самых сложных за его карьеру.

Сейчас маленькая пациентка находится вместе со своей мамой в перинатальном центре под присмотром специалистов.