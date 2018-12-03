В России батарейки перестанут отправлять на мусорные полигоны. Элементы питания будут утилизировать на объектах по уничтожению химоружия. Сегодня батарейки перерабатывает единственный завод — в Челябинске. Новое предприятие в Подмосковье должно появиться в мае 2020 года.