Степановский переезд в Томске решили закрыть на ремонт

Степановский переезд Томска закроют на время реконструкции в следующем году, сообщил спикер гордумы Сергей Панов. Для ликвидации пробок расширят проезжую часть с двух до четырех полос.

Ремонт обойдется в сумму более 500 млн рублей. Власти Томска подали заявку на софинансирование из регионального бюджета в соотношении 25% (город) на 75% (область).

По словам Панова, проект пока не прошел экспертизу, получить заключение планируется в декабре, отмечает РИА «Томск». Сроки перекрытия Степановского переезда пока не определены.

Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов назвал одной из причин плохого состояния автомобильных дорог в регионе недостаточную дисциплину водителей грузовых автомобилей. Он подчеркнул, что асфальт является полупластичным материалом, особенно при средних температурах в летнее время года.