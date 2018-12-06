Согласно исследованиям, поход в кино входит в тройку самых популярных видов досуга в России. Уступает он только посещению торговых центров и прогулкам в городе или на природе. Следовательно, из платных развлечений киносеансы на первом месте. При этом регулярно высказывается мнение, что билеты в кино стали слишком дорогими. Но так ли это на самом деле?

Как мы выяснили, при определении адекватности цены билета для посетителей решающую роль играют впечатления от конкретного фильма. Если спросить у зрителей на выходе из зала, сколько они только что потратили, мало кто сможет ответить на этот вопрос точно. Но если фильм понравился, то человек воспримет эту сумму как приемлемую, а если нет — будет считать, что ужасно переплатил. Потому что, конечно, дело не в цене как таковой, а в качестве самого продукта.

Впрочем, есть и объективные показатели: средняя и минимальная цены, а также соотношение их динамики с уровнем инфляции. Так стал ли поход в кино действительно дороже за последние годы? На самом деле, наоборот. На протяжении вот уже нескольких лет средняя цена билета в кинотеатрах не меняется и составляет 367 рублей по Москве, 255 — по Санкт-Петербургу и 215 — по регионам. Кроме того, закончился рост цены на показы в формате 3D.

На фоне кризиса и снижения реальных доходов населения кинотеатры взяли курс на сохранение аудитории и отказались от индексирования цен. Более того, большое снижение цен произошло в регионах, где за последние два года цена билета в кино упала в среднем на 20%. Такая стратегия в целом оправдала себя — россияне не изменили любимому развлечению даже в непростые времена.

Благодаря активному развитию киносетей в России предложение стало достаточно широким, поэтому найти фильм себе по карману может практически любой зритель. В кинотеатрах традиционно есть утренняя, дневная и вечерняя цены билета. Поскольку новые релизы выходят по четвергам, то и цена билета в четверг и пятницу выше, чем в другие дни. Диапазон сильно зависит и от расположения кинотеатра. Кроме того, почти везде есть скидки для различных категорий граждан: детей до 12 лет, многодетных семей, студентов...

Существует и возможность, напротив, заплатив больше, получить различные преимущества по сравнению с обычным киносеансом. Так, показы в форматах IMAX и LUXE стоят дороже, но и впечатления от просмотра гораздо сильнее. За билеты на предпремьерные показы — превью самых ожидаемых фильмов — также придется заплатить на 15–20% больше, но это справедливая наценка для тех, кто хочет увидеть новинку первым. Ну а в VIP-залах зритель заплатит за повышенный комфорт от 500 до 2000 рублей.

Таким образом, если говорить об общем диапазоне цен на киноновинки (берем только столицу и не учитываем различные льготы), получается от 150 и до 2000 рублей, причем само качество проекции и звука должно быть достойным в любом случае. А вот качество фильма, разумеется, никто гарантировать не может — хоть за 150, хоть за 2000.

И здесь мы возвращаемся к тому, о чем говорили в начале. Проблема удовлетворенности ценой за билет связана не столько с ценовой политикой кинотеатров, сколько с качеством продукта. А учитывая, что примерно 30% доли по итогам 2018 года у отечественных картин — на российских кинопроизводителях лежит особая ответственность.

Отсюда мы делаем вывод, что дальнейшее падение цен невыгодно никому — ни кинобизнесу, поскольку это приведет к серьезному снижению рентабельности, и так находящейся на невысоком уровне, ни зрителям, поскольку в итоге они получат меньше хороших фильмов.

Автор — киноменеджер, президент сети кинотеатров КАРО

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