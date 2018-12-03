Абоненты «Триколора» пожаловались на сбои в работе оператора

Абоненты российского оператора цифрового спутникового телевидения «Триколор» массово пожаловались на сбои в его работе. Об этом сообщает телеканал «360» 3 декабря.

Отмечается, что пользователи сообщили о появлении сообщения об «ошибке ноль» вместо показа оплаченных телеканалов. На экранах абонентов появляется надпись об отсутствии доступа к просмотру, а также рекомендация отключить приемник от сети, после чего обещают возвращение изображения не позднее чем через восемь часов, однако по истечении времен ситуация не меняется, хотя просмотр телеканалов на приставке оплачен на несколько месяцев вперед.

В техподдержке пользователям предлагают перезагрузить приставку, проверить баланс и убедиться в корректном подключении роутера, а когда выясняется, что ошибка программная, абонентам советуют сменить оборудование, стоимость которого составляет от 4 тыс. до 6 тыс. рублей. По данным на октябрь 2018 года, абонентская база «Триколора» превышала 11 млн домов.

15 ноября сообщалось, что переход на цифровое вещание пройдет в России в три этапа.