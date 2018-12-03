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Башкирских блогеров призвали прекратить троллить врио главы республики

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На совещании в правительстве Башкирии председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов обратился к известным блогерам с просьбой прекратить троллинг в адрес Радия Хабирова. Конкретных имен он не называл.

«Есть у нас известные блогеры, которые почему-то считают, что глава региона должен обязательно общаться с ними, отвечать на любой их запрос. Это не так. Есть 500 тыс. человек, которые зарегистрированы в соцсетях и говорят о своих проблемах», — сказал Мурзагулов. Об этом информирует «МедиаКорСеть».

По его словам, руководитель республики реагирует на запросы, затрагивающие большое число жителей, а не самых красивых или узнаваемых блогеров. Напомним, Радий Хабиров назначен временно исполняющим обязанности главы Башкортостана 11 октября 2018 года.

Россияне стали чаще заверять у нотариусов факты оскорблений в социальных сетях, рассказали «Известиям» в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Только за первые шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 12 тыс. таких обращений — на 20% больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года. Случаи, когда с обидчиков успешно взыскивали крупные суммы, единичны. При этом размер компенсации, назначаемый судом, обычно незначительный и не покрывает даже судебные издержки.

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