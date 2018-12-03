Молодого человека задавило березой во время заготовки дров в Омской области

В лесу недалеко от деревни Миролюбовки Омского района на 21-летнего мужчину упала береза. Трагедия произошла во время заготовки дров на зиму, дерево повалили родственники погибшего. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Омской области.

По предварительным данным, 1 декабря в лесном массиве молодой человек вместе с родственниками заготавливал дрова на зиму. В то время, как он пилил одно дерево, его родственники валили березу, расположенную рядом.

Дерево упало на мужчину, от полученных травм он погиб на месте. Об этом пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.