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Депутат рады Семенченко оказался среди задержанных с оружием в Тбилиси

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Фото: TASS/Sergii Kharchenko
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Депутат Верховной рады, экс-командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко оказался среди граждан Украины, задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия. Об этом председатель Социалистической партии Украины Илья Кива сообщил в соцсетях.

По его утверждению, Семенченко не был арестован только благодаря дипломатическому иммунитету. По словам Кивы, парламентарий вылетел из Грузии в неизвестном направлении.

Советник президента Украины Юрий Бирюков считает, что львовская партия «Самопомощь» во главе Семенченко втравила страну в грузинский дипломатический скандал. Он назвал его «подлецом, провокатором и предателем» и заявил, что он подставил своих и сбежал в последний момент. Он утверждает, что вскоре МИД Грузии официально выразит претензии украинским диппредставителям в связи с действиями Семенченко, передает НСН.

Кива потребовал от Службы безопасности Украины (СБУ) проверить причастность членов партии к преступлениям, совершенным на Украине и в других странах.

Семенченко опроверг сообщения о своем задержании в Грузии, назвав их фейком. Также он оценил и информацию о том, что он вылетел из Грузии в неизвестном направлении. «И нет у меня никакой дипломатической неприкосновенности — здесь я самый обычный иностранец», — цитирует украинского депутата «РИА Новости».

Спецоперация, в ходе которой были задержаны шесть граждан Украины, прошла в двух гостиницах Тбилиси 2 декабря. По данным МВД Грузии, при обыске изъяли пистолеты Макарова и «Беретта», различные боеприпасы и самодельное автоматическое огнестрельное оружие.

В марте 2018 года украинские СМИ утверждали, что правоохранительные органы страны доказали причастность Семена Семенченко к ряду тяжких преступлений.

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