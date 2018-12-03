Полугодовалого ребенка эвакуировали вместе с машиной во Владивостоке

Во Владивостоке эвакуаторы увезли на специализированную стоянку автомобиль, в котором находился шестимесячный ребенок. Машина была припаркована с нарушением правил дорожного движения.

Стекла салона покрывала плотная тонировочная пленка, и во время погрузки Mazda NPV на спецмашину сотрудники ГАИ и водитель эвакуатора не заметили в салоне ребенка, сообщает ИА PrimaMedia. Как только в дежурной части получили информацию о том, что в автомобиле остался грудной ребенок, незамедлительно на штрафстоянку отправили инспекторов и владельца транспортного средства.

Выяснилось, что семья является многодетной. Родители с малышкой приехали из Артема во Владивосток за покупками. Жизни и здоровью девочки, которую увезли эвакуаторы, ничего не угрожает. А в отношении владельца минивэна составлены административные протоколы за оставление малолетнего в машине без присмотра и остановку автомобиля в неположенном месте.