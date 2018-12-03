Прямой эфир

Полугодовалого ребенка эвакуировали вместе с машиной во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке эвакуаторы увезли на специализированную стоянку автомобиль, в котором находился шестимесячный ребенок. Машина была припаркована с нарушением правил дорожного движения.

Стекла салона покрывала плотная тонировочная пленка, и во время погрузки Mazda NPV на спецмашину сотрудники ГАИ и водитель эвакуатора не заметили в салоне ребенка, сообщает ИА PrimaMedia. Как только в дежурной части получили информацию о том, что в автомобиле остался грудной ребенок, незамедлительно на штрафстоянку отправили инспекторов и владельца транспортного средства.

Выяснилось, что семья является многодетной. Родители с малышкой приехали из Артема во Владивосток за покупками. Жизни и здоровью девочки, которую увезли эвакуаторы, ничего не угрожает. А в отношении владельца минивэна составлены административные протоколы за оставление малолетнего в машине без присмотра и остановку автомобиля в неположенном месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве задержали грузивших на эвакуатор угнанный автомобиль мужчин
Москва отказалась от услуг частных эвакуаторов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017