Журналисты узнали имя нового спутника Волочковой

Журналисты установили имя возлюбленного балерины Анастасии Волочковой, о котором она пишет в соцсетях, не показывая лица. Выяснилось, что у мужчины есть гражданская жена.

Мужчину, которого Волочкова называет «М», зовут Малик. Он чеченец по национальности и работает начальником охраны в спа-салоне, рассказала изданию StarHit его спутница. По ее словам, она опознала на фото носки и ремень.

«Позже я отправлю ей нашу переписку, где он пишет, что скучает. Мы не виделись с ним, у нас была ссора», — заявила женщина.

Осенью Волочкова опубликовала в Instagram несколько фотографий с мужчиной. Его лица в кадре нет, полное имя она не называла. Балерина писала, что хотела бы родить от этого человека ребенка.

28 ноября Волочкова сообщила подписчикам, что не намерена «просто сидеть на диване, и писать мемуары, и наслаждаться роскошью жизни» и сейчас пишет серьезную книгу.