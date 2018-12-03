Мемориальный комплекс благоустроят в Туле

В Туле планируют благоустроить сквер «Монумент тулякам – Героям Советского Союза». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен будет привести в порядок дорожки, отремонтировать сквер и фонтан, а также провести устройство наружного освещения. Об этом пишут ИА «Тульские новости».

Стоимость благоустройства оценили в 15,3 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета города.

Заказчиком работ выступает МУ «Городская служба единого заказчика». Подрядчик должен завершить все работы до 20 июня 2019 года.