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Мемориальный комплекс благоустроят в Туле

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В Туле планируют благоустроить сквер «Монумент тулякам – Героям Советского Союза». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен будет привести в порядок дорожки, отремонтировать сквер и фонтан, а также провести устройство наружного освещения. Об этом пишут ИА «Тульские новости».

Стоимость благоустройства оценили в 15,3 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета города.

Заказчиком работ выступает МУ «Городская служба единого заказчика». Подрядчик должен завершить все работы до 20 июня 2019 года.

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