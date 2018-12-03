В МосГУ объяснили отсутствие Трампа на основной встрече G20

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета (МосГУ) политолог Николай Платошкин объяснил в понедельник, 3 декабря, отсутствие президента США Дональда Трампа на основной встрече G20 во время саммита в Буэнос-Айресе.

По словам Платошкина, вся G20 — это полтора часа встречи 20 глав государств и приглашенных. «Трамп не пришел туда, сказал, что не хочет терять время на говорильню. Он просто встретился с кем хотел», — цитирует завкафедрой НСН.

Саммит «большой двадцатки» завершился в Буэнос-Айресе 1 декабря. Главы делегаций подписали совместную декларацию. Они договорились реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО) и активизировать торговлю.

Ранее в понедельник члены Госдумы и Совфеда назвали саммит G20 крайне успешным для российской внешней политики. Количество встреч, которые провел президент России Владимир Путин, говорит о том, что Москва активно развивает свои международные контакты. При этом эксперты выразили опасения, что отмена переговоров лидеров США и РФ приведет к серьезным последствиям.