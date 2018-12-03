Песков заявил об отсутствии в планах переговоров Путина и Порошенко

Телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе не было. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«В грядущие дни, насколько мне известно, такого разговора не планируется», — подчеркнул Песков.

На вопрос, насколько актуально обсуждение случившегося в нормандском формате, Песков ответил, что задача этого формата — обсуждение Минских договоренностей. «Провокация в российских территориальных водах вряд ли относится к этому», — считает кремлевский спикер.

2 декабря Порошенко заявил, что сразу после инцидента пытался связаться с Путиным, но ответа на свой запрос не получил.

«К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос провести напрямую телефонный разговор в любом формате — в двустороннем, в нормандском с участием американских партнеров и так далее», — рассказал он. Он говорил об аналогичной проблеме и 27 ноября. Порошенко добавил, что был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, с тем чтобы она позвонила российскому президенту.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».