Проблемы уборки снега обсудили в Новосибирске

Снежные валы затрудняют посадку и высадку пассажиров общественного транспорта в Новосибирске. Работникам коммунальных служб приходится экстренно пробивать проходы для пассажиров общественного транспорта и пешеходов.

Директор МКУ «Центральное» города Новосибирска Екатерина Пойкина пояснила, что на дорогах не допускается формирование снежного вала ближе 10 м от пешеходного перехода, передает vn.ru. Проблема находится в стадии решения.

Начальник отдела муниципального контроля ГУБОиПО мэрии города Новосибирска Евгений Антонов сказал: «У нас уже за ноябрь выпало больше 160% осадков — по отношению к климатической норме. На уборку снега выводим всю технику, осуществляем уборку круглосуточно».

На минувшей неделе мэр Томска Иван Кляйн предложил рассмотреть вопрос о штрафах для водителей, чьи машины препятствуют уборке снега во дворах и на улицах. Глава города поручил своим заместителям найти законный способ наказывать автомобилистов. По последним данным, в Томске за ноябрь выпало 102,5 мм осадков, что почти в два раза больше месячной нормы. Коммунальщики ведут уборку снега, при этом они жалуются, что работе мешают припаркованные автомобили.