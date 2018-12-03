Медиаперсоны помогли школьникам найти формулу успеха

Школьники и абитуриенты смогли найти формулу успеха в ходе Санкт-Петербургского международного научно-образовательного салона, который завершился в «Экспофоруме». Помогли им в этом на личном примере деятели бизнеса, ученые, актеры, спортсмены и журналисты.

Максимум полезной информации сконцентрировали на площадке крупнейшего в городе образовательного салона при участии праздника выпускников «Алые Паруса» и акционерного банка «Россия», которые ежегодно выступают партнерами мероприятия. Организаторы пригласили медиаперсон поделиться с подрастающим поколением собственными формулами успеха в жизни. Оказалось, что в основе истории успеха находится образование.

Так, актриса театра и кино Карина Разумовская посоветовала молодежи прислушиваться к себе и не стоять на месте. По ее словам, важно то, чем хочет заниматься будущий выпускник, а не советы его друзей или родителей.

Профессор, доктор экономических наук, авторитетный специалист в области денежного обращения и финансов Ольга Гончарук поделилась мнением, что чем больше горизонт планирования и чем сложнее задачи умеет ставить перед собой человек, тем успешнее складывается его жизнь. Успех на 80% зависит от самих абитуриентов и их активной жизненной позиции, уверена она. «Если ректор говорит, что их вуз трудоустраивает 90% выпускников, — это очень хороший результат», — обратила она внимание.

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва обратила внимание на важную роль наставников и посоветовала гостям форума учиться у них.

Основатели образовательного проекта Scienceme Александра Московская и Вера Маслова пожелали будущим выпускникам формировать свои навыки, пробуя себя в разных областях.

Опытом достижения намеченных целей поделились также Анна Царькова, координатор волонтерских проектов благотворительного фонда «Подари жизнь», Борис Грумбков, генеральный директор газеты «Санкт-Петербургские ведомости», Дмитрий Крутов, генеральный директор онлайн-университета Skillbox, Диля Долинская, популярная телеведущая («Утро Пятницы», «Еда, я люблю тебя», «Мейкаперы»).

Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон — крупнейшее событие в сфере профессионального образования Северной столицы. С 2013 года мероприятие проходит под брендом знаменитого праздника выпускников «Алые Паруса», возрожденного по инициативе Администрации Санкт-Петербурга, акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

С помощью конкретных мероприятий акционерный банк «Россия» регулярно инвестирует в образовательные проекты, поощряя молодежь к поиску своего образования, вуза и профессии.