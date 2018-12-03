Эксперт объяснил решение Катара выйти из ОПЕК

Решение Катара о выходе из ОПЕК обусловлено непростыми отношениями со странами – участницами соглашения. Такую точку зрения высказал эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.

Он отметил, что у Катара сложились «неважные отношения» с Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом, поэтому власти решили «побыть в сторонке», пока не пройдет «шоу».

«На него недавно чуть с войной не пошли, ну и сейчас его не любят, ему устроили блокаду. Он сейчас тянется к Ирану, к России, но прямо этого делать еще не решил», — приводит РЕН ТВ слова Хуршудова.

3 декабря министр по вопросам энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада сообщил о решении приостановить членство страны в ОПЕК в январе 2019 года. Он также отметил, что страна собирается сосредоточиться на добыче газа.

ОПЕК — межправительственная организация, созданная в 1960 году для координации продаж сырья и контроля цен на нефть. В картель входят страны-производителе нефти, каждая из которых имеет свою квоту по возможной добыче и продаже сырья. Членами ОПЕК являются Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. С 1998 года постоянным наблюдателем в конференциях ОПЕК является Россия.