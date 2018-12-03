Впервые за шесть лет в Усолье-Сибирском появилась на свет тройня

В городе Усолье-Сибирское в Иркутской области впервые с 2012 года родилась тройня. Захар, Кира и Варвара появились на свет 22 ноября. Их с мамой Аленой Крамаренко выписывали из роддома в торжественной обстановке.

Как сообщили ИА IrkutskMedia, с начала 2018 года в Иркутской области родились три тройни, но в Усолье-Сибирском этого не происходило в течение шести лет.

По данным службы загса Иркутской области, в этом году рождаемость в области осталась на том же уровне, что и в предыдущем. За 10 месяцев с начала года на свет появились около 27 тыс. детей.

Ранее сообщалось о том, что жительница Приморья родила тройню в 51 год. Она стала мамой впервые.