Прямой эфир

Впервые за шесть лет в Усолье-Сибирском появилась на свет тройня

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Усолье-Сибирское в Иркутской области впервые с 2012 года родилась тройня. Захар, Кира и Варвара появились на свет 22 ноября. Их с мамой Аленой Крамаренко выписывали из роддома в торжественной обстановке.

Как сообщили ИА IrkutskMedia, с начала 2018 года в Иркутской области родились три тройни, но в Усолье-Сибирском этого не происходило в течение шести лет.

По данным службы загса Иркутской области, в этом году рождаемость в области осталась на том же уровне, что и в предыдущем. За 10 месяцев с начала года на свет появились около 27 тыс. детей.

Ранее сообщалось о том, что жительница Приморья родила тройню в 51 год. Она стала мамой впервые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подаренная Ким Чен Ыном президенту Южной Кореи собака родила шестерых щенков
В семье сурикатов Московского зоопарка родилась тройня

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017