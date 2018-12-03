Единый ски-пасс введут на курортах «Роза Хутор» и ГТЦ «Газпром»

Представители курортов «Роза Хутор» и горно-туристического центра (ГТЦ) «Газпром» подписали документы о введении единого ски-пасса: теперь кататься на трассах горных курортов в Сочи можно по одному билету.

Горнолыжники и сноубордисты, купившие единый билет, получат право кататься на трассах ГТЦ на склонах «Лаура» и «Альпика» и «Роза Хутор». «Таким образом, для туристов открываются и возможности пользования инфраструктурой двух курортов — прокаты снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе, дополнительные услуги отдыха», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службах курортов 3 декабря.

По единому ски-пассу будут доступны 135 км трасс. Идея введения единого билета обсуждалась давно, сторонам для реализации вопроса на практике потребовалось время.

21 ноября курорт «Роза Хутор» в Адлерском районе Сочи в шестой раз признали лучшим горнолыжным курортом страны согласно итогам премии World Ski Awards. Курорт построили к Олимпийским играм 2014 года. Протяженность трассы составляет более 100 км, здесь работает 29 подъемников.