Сахалинцы выберут имена для трамплинного и биатлонного комплексов

Жителям Сахалина предложили самим придумать названия биатлонному и трамплинному комплексам, строительство которых продолжается на острове. Это первые и единственные подобные сооружения на территории Дальневосточного федерального округа.

Сейчас подрядчик приступил к строительству второй очереди — возводится административное здание. А уже в феврале 2019 года комплексы должны будут принять I зимние Международные игры «Дети Азии».

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на областное министерство спорта, варианты названий жители Сахалина могут присылать до 9 декабря. Затем самые интересные выдвинут на голосование.

Огонь игр ждут в Южно-Сахалинске 10 декабря. Он прибудет из Якутии. Уже после новогодних каникул факел провезут по всему острову. 9 февраля огонь вернется в столицу Сахалина. В этот же день пройдет церемония открытия зимних Международных спортивных игр.