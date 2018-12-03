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Политолог предсказал официальную позицию Британии по операции на Украине

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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» прокомментировал данные СМИ об операции с участием военных Великобритании на Украине.

«Русская служба Би-би-си» 2 декабря сообщила, что несколько групп британских военных из секретной 77-й бригады, включающей в себя 1,2 тыс. человек, «выполняют на Украине военные задачи в интернете, проводят информационные операции и психологическое воздействие».

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В российском посольстве в Великобритании заявили, что, если эта информация соответствует действительности, она представляет собой новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине.

Политолог Денис Денисов убежден, что будет дана совершенно иная интерпретация относительно того, чем конкретно занимаются на Украине сотрудники британских подразделений.

«Я думаю в этом конкретном случае официальная позиция Британии будет заключаться том, что они помогают обеспечить национальную безопасность Украине и так далее», — объяснил эксперт.

По его мнению, здесь наглядно просматриваются двойные стандарты в отношении России, которую консолидированный Запад обвиняет во вмешательстве в выборы в разных странах.

В конце ноября глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон заявил о планах Лондона усилить военное присутствие на Украине. Российские дипломаты подчеркнули, что это не будет способствовать урегулированию ситуации политическим путем.

2 декабря президент Украины Петр Порошенко попросил Германию увеличить присутствие в Черном море. При этом днем ранее экс-глава МИДа ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Киев пытается втянуть Берлин в войну.

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