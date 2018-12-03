Переезд планетария в Барнауле решили отложить

Планетарий Барнаула не переедет, пока для него не найдут другое здание, сообщили в пресс-службе администрации города. Власти ведут переговоры с местной епархией уже полгода.

В 2014 году утвердили план, в соответствии с которым планетарий должны передать церкви в марте следующего года, напоминает altapress.ru. Одним из наиболее реальных вариантов для переезда называли бывший кинотеатр «Родина». Но сейчас там временно обосновался кукольный театр «Сказка», для которого должны построить здание на улице Пушкина к сентябрю 2019 года.

По последним данным, комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула разработает проект соглашения о передаче епархии здания на проспекте Сибирском, 38. При этом планетарий будет занимать его бесплатно в течение трех лет. Жители города начали сбор подписей под требованием отменить переезд планетария или найти замену в кратчайшие сроки.