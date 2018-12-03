PSA Group готовит две новинки для российского рынка

На российском рынке начнутся продажи лифтбека Peugeot 508 и кроссовера Citroen C5 Aircross. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании PSA Group, дилеры начнут продажи моделей в первой половине 2019 года.

В Европе C5 Aircross предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 130 до 180 л. с. в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль можно персонализировать благодаря 30 цветовым комбинациям экстерьера, семи цветам кузова, двухцветной крыше, трем пакетам Сolor Packs, включающим цветные вставки в переднем бампере, защитные элементы Airbump в нижней части передних дверей и рейлинги на крыше.

Длина C5 Aircross составляет 4,5 м. Колесная база — 2,73 м. Кроссовер рассчитан на пятерых человек. Багажник объемом от 570 до 720 л, с широким проемом, поэтому он удобен во время путешествий, семейных вылазок или поездок в торговый центр.

В список оборудования входит система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании автомобиля в полосе, беспроводное зарядное устройство для смартфона, сиденья с массажем, панорамная крыша и многое другое.

Новый Peugeot 508 — это пятидверный лифтбек с футуристичным запоминающимся дизайном и безрамочными боковыми дверями. По сравнению с автомобилем первого поколения он заметно компактнее. Длина уменьшена с 4830 до 4750 мм, высота сократилась с 1460 до 1400 мм, а размер колесной базы — 2790 мм против 2817 мм у прежней модели.

Новинка предлагается с широким набором оборудования, среди которого сиденья с электроприводом и массажером, аудиосистема Focal, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары.

Для нового Peugeot 508 предусмотрено три двигателя. Бензиновый 1,6-литровый турбомотор, а также два турбодизеля, объемом 1,5 и 2,0 л соответственно. Коробок передач две: восьмиступенчатый «автомат» Aisin и шестиступенчатая МКПП.

Ранее пресс-служба компании PSA Group сообщала, что до конца 2018 года в России появятся восемь новых моделей автомобилей.