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Власти Сахалина выделили 2 млрд рублей на постройку объектов культуры

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Масштабное строительство объектов культуры развернется на Сахалине в 2019 году. Региональные власти выделили на это более 2 млрд рублей. На них не только построят, но и приобретут новые помещения для проведения досуга местных жителей.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, одно из таких современных учреждений появится в селе Быково Долинского района. О строительстве нового дома культуры просили жители села. Сейчас творческой деятельностью занимаются более 100 детей, и для самореализации им необходимы комфортные условия.

В рамках программы развития культуры на островах должно появиться в течение ближайших трех лет 10 подобных объектов. Строительство уже началось в селе Некрасовка Охинского района, сообщил замглавы регионального правительства Антон Зайцев. Он выразил надежду, что реализация глобальных планов позволит эффективнее развивать творческий потенциал сахалинцев.

Также в бюджете заложены средства на реконструкцию Сахалинского зооботанического парка и театрального зала «Чехов-центра». В рамках программы власти купят два здания — под размещение областной детской библиотеки и под культурно-досуговый центр в районе Хомутово.

Ранее сообщалось о том, что в Южно-Сахалинске открыли новый ресурсный центр для инвалидов. Он призван сократить время на прохождение бюрократических процедур при получении госуслуг.

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