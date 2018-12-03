Министр энергетики Катара назвал причины выхода страны из ОПЕК

Катар выйдет из состава Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом в понедельник, 3 декабря, заявил министр по вопросам энергетики страны Саад бен Шарида аль-Кааби

Как сообщает Bloomberg, членство Катара в организации будет приостановлено с января 2019 года.

Министр отметил, что страна покидает картель из-за желания сосредоточиться на добыче газа. Ее планируется увеличить с 77 млн т в год до 110 млн т в предстоящие годы.

Он отметил, что руководство ОПЕК было уведомлено о планах Катара в понедельник утром.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что соглашение об ограничении добычи нефти членами ОПЕК и присоединившимися к ним государствами будет продлено.