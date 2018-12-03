В Совфеде оценили сообщения СМИ о британских военных на Украине

В Совете Федерации прокомментировали сообщения СМИ о том, что сотни британских военных из 77-й бригады тайно выполняют задачи на Украине.

Как рассказал 3 декабря в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, если судить по действиям Великобритании, то эта информация не удивляет.

Ранее посольство России в Лондоне прокомментировало данные СМИ, что у британских подразделений на Украине три основных направления проводимой работы: в интернете, психологическое воздействие и информационные операции.

Сенатор добавил, что если британские военные находятся на Украине, то воздействуют они «на украинский народ в целом» и поддерживают русофобские настроения.

«По большому счету это нарушает общепринятые нормы и стандарты, сама по себе деятельность носит секретный характер, она не может поддерживаться», — сказал Цеков. Подобная деятельность, если ведется, то связана с выборами президента Украины. Великобритания стремится привести к власти антироссийские силы.

В конце ноября глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон заявил о планах Лондона усилить военное присутствие на Украине.