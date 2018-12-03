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Мать осудили за жестокое обращение с ребенком в Хабаровском крае

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Суд в Хабаровском крае вынес решение по уголовному делу в отношении жительницы поселка Заветы Ильича, которую обвинили в жестоком обращении с ребенком. Женщину приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

Как установило следствие, мать не ухаживала за новорожденным ребенком, не меняла ему белье и не купала. Детский врач-педиатр во время патронажа не раз указывал на необходимость ухода за младенцем, но требования врача игнорировались. В итоге малыш принудительно был госпитализирован в районную больницу, сообщает ИА AmurMedia.

Подсудимая полностью признала вину. Ее уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Кроме условного наказания, женщину лишили родительских прав.

Ранее сообщалось о том, что в Хабаровске с 2019 года увеличат пособие за рождение первого ребенка. Сумма вырастет почти на 700 рублей, до 14 051 рубля.

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