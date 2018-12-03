Microsoft обогнал Apple по рыночной стоимости

Капитализация Microsoft в пятницу, 30 ноября, превысила рыночную стоимость самой дорогой компании США и мира Apple.

По итогам торгов цена акций Microsoft поднялась на 0,6%, в результате чего капитализация компании достигла $851,22 млрд, сообщает MarketWatch.

В то же время акции Apple подешевели на 0,5%, понизив рыночную стоимость компании до $847,43 млрд.

В начале августа сообщалось, что Apple опередила Amazon по рыночной стоимости, став первой американской компанией с капитализацией в $1 трлн.