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Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

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Самые высокие в России зарплаты получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкой автономной области. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования «РИА Новости».

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В качестве основного показателя использовалась доля высокооплачиваемых работников (зарплата выше 100 тыс. рублей) и доля низкооплачиваемых (менее 15 тыс. рублей). Также принимался во внимание диапазон зарплат в регионе.

Около 4,4% работников в России ежемесячно получают более 100 тыс. рублей (за вычетов НДФЛ). Такая зарплата обеспечивает средний или высокий уровень жизни. При этом медианная заработная плата в России (показатель, при котором половина населения получает больше, а половина — меньше) составляет 26,9 тыс. рублей в месяц.

Регионов, в которых высокооплачиваемых работников больше, чем в среднем по России, 17. В ЯНАО их оказалось более 27%, а низкооплачиваемых сотрудников — 1,5%. На Чукотке высокооплачиваемых работников 26%.

Москва по-прежнему занимает в этом рейтинге высокую позицию, однако за год переместилась с третьего места на пятое, отмечает агентство. В столице высокооплачиваемых работников 17%.

Последние места в списке заняли Псковская область, Кабардино-Балкария и Адыгея.

В октябре аналитический центр НАФИ назвал самые прибыльные профессии в России. Больше всех зарабатывают финансисты, специалисты по добыче полезных ископаемых и сотрудники IT-сферы.

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