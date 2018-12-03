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Посольство России оценило данные о тайной операции Британии на Украине

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Российское посольство в Лондоне не оставило без внимания опубликованную ранее в СМИ информацию о том, что Великобритания ранее провела тайную операцию на Украине.

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«Русская служба Би-Би-Си» в воскресенье сообщила о том, что несколько групп британских военнослужащих из секретной 77-й бригады находятся на Украине», — сообщили в дипведомстве. В подразделении несут службу более тысячи военных, они выполняют задачи в интернете, проводят информационные операции и психологическое воздействие, уточнялось в сообщении СМИ.

Власти Великобритании в свое время поддержали переворот в Киеве в нарушение конституционного строя, напомнили в российском посольстве. Россия ранее знала о направлении специалистов из Британии с целью обучения украинских военных проведению спецопераций против гражданского населения Донецка и Луганска, но если данные СМИ об операции соответствуют реальности, то Соединенное Королевство расширяет свое присутствие в стране перед выборами президента, намеченными на март 2019 года.

Последствия этих шагов Лондона предстоит оценить, подчеркнули в посольстве России.

В конце ноября глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о планах Лондона усилить военное присутствие на Украине. Это не будет способствовать урегулированию ситуации политическим путем, отметили тогда в посольстве РФ.

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