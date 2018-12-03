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Изобретателя бифидока объявили в международный розыск

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Фото: TАСС/Игорь Акимов
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Совладельца фармацевтической компании «Партнер» Игоря Вайнштока заочно арестовали и объявили в международный розыск. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает «Коммерсант».

Предприниматель известен тем, что изобрел кисломолочный напиток бифидок.

Вайншток был арестован по ходатайству Главного следственного управления СКР по Москве. Он рассказал газете, что уехал за границу к друзьям, но не назвал страну, в которой сейчас находится.

Объявление в международный розыск позволяет занести информацию о бизнесмене в розыскную базу Интерпола

Следственный комитет обвиняет Вайнштока в невыплате зарплаты (статья 145 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ). В качестве потерпевшей стороны выступает Фондсервисбанк, который кредитовал «Партнер» «примерно на три миллиарда рублей». Фондсервисбанк оценил ущерб в 42 млн рублей.

В ноябре сообщалось, что в Коврове Владимирской области вынесли приговор директору предприятия, признанному виновным в невыплате заработной платы сотрудникам на общую сумму более 2 млн рублей.

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