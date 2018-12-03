Поставки санкционной продукции в РФ выросли вдвое

Поставки санкционной продукции в Россию выросли вдвое. В 2018 Федеральная таможенная служба выдворила за границу на 80% больше запрещённых товаров, чем в 2017-м. В таможне пояснили, что из 56 тысяч тонн продуктов, отправленных обратно, большая часть находится под эмбарго.