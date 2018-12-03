В музее военной истории в Падиково торжественно открыли новое здание

В Музее отечественной военной истории в Падиково торжественно открыли новое здание. Площадь Артиллерийского корпуса

составила 1 тыс. кв м. В здании разместились реактивные системы залпового огня, современные самоходные артиллерийские установки. Музей был открыт четыре года назад. В 1941 году через деревню Падиково проходила линия обороны Москвы.