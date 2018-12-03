Двое иностранцев проникли на подземную военную базу Швеции

Двое иностранцев задержаны за проникновение на территорию шведской военно-морской базы Мускё, сообщило 2 декабря издание Aftonbladet.

База располагается под землей на одноименном острове на юге Стокгольмского архипелага. Отмечается, что двое посторонних проникли на режимный объект поздно ночью. Их обнаружили охранники, которым даже пришлось открыть огонь.

«В связи с задержанием был произведен предупредительный выстрел», –– приводит РЕН ТВ заявление Вооруженных сил Швеции.

Задержанных передали полиции. Мужчины оказались гражданами Бельгии и Великобритании. По их словам, они не знали, что база функционирует.

Нарушителям грозит тюремный срок или крупный штраф.

База Мускё была построена для ВМС Швеции в 1950–1960-х годах и предназначалась для базирования подводных лодок и небольших надводных кораблей.

В октябре сообщалось, что на базе бельгийских ВВС механик случайно расстрелял из пушки истребитель F-16.