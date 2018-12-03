Предназначенный для продажи самолет президента Мексики доставят в США

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner — «борт №1» президента Мексики будет продан после отправки в США, которая состоится в понедельник, 3 декабря. Об этом заявил изданию Milenio в воскресенье, 2 декабря, глава мексиканского Национального банка государственных работ и услуг Хорхе Мендоса Санчес.

«Мы работаем над отчуждением самолета, постоянно обеспечивая лучшие условия для его продажи и эффективное использование экономических ресурсов», — цитирует Мендосу ТАСС.

Новый президент Мексики, вступивший в должность 1 декабря, Андрес Мануэль Лопес Обрадор еще до инаугурации говорил об отказе от специального президентского самолета и намерении пользоваться при полетах только обычными рейсами.

21 сентября стало известно, что новый президент Мексики пообещал спать в гамаке.