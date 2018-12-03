Немецкий политик призвал к «перезагрузке» отношений с Россией

Международная обстановка требует «перезагрузки» отношений с Россией, Европе необходимо строить новую архитектуру безопасности вместе с Москвой, заявил председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью Märkische Oderzeitung.

«Уже давно речь идет не о том, будут ли русские формировать свое общество так, как мы считаем правильным. Речь идет не о партнерстве и дружбе или схожих вещах. Речь идет о мирном сосуществовании, о вопросе, сможем ли мы мирно жить рядом друг с другом на этом континенте», — сказал он.

Прокомментировал политик и провокацию Украины в Керченском проливе. По его словам, инцидент нельзя рассматривать в отрыве от грядущих президентских выборов на Украине.

По его мнению, Берлин в этой ситуации должен способствовать снижению напряженности.

25 ноября военные корабли Украины вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться, и в результате были задержаны.

Киев после этого ввел в 10 областях Украины военное положение сроком на 30 дней.