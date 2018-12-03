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Сборную России сочли одним из фаворитов отборочного турнира Евро-2020

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Эксперты назвали сборную России по футболу фаворитом в группе I квалификационного турнира чемпионата Европы 2020.

Спортивные аналитики рассказали «Известиям», что команде повезло, но при этом не следует уповать на случай.

«Сборная уже давно приучила нас к тому, что не стоит высчитывать никаких закономерностей в связи с соперниками, всё зависит только от нас», — заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Команда Станислава Черчесова по результатам жеребьевки вошла в группу вместе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.

Из всех команд наибольшие опасения вызывает Бельгия, которая сильна как никогда, о чем говорит бронза чемпионата мира, но если обыграть остальные сборные, то можно выйти на второе место.

Кроме того, эксперты советуют не сбрасывать со счетов и сборную Шотландии, хотя та в этом веке еще ни разу не выходила в плей-офф крупных международных соревнований.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Группа жизни: жребий был благосклонен к РФ в квалификации Евро-2020

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