В раде рассказали о «большой беде» Украины из-за Порошенко

«Большая беда» Украины заключается в том, что другие страны начали относиться к ней хуже из-за президента Петра Порошенко, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев на своем YouTube-канале.

«Мы видим, что он не имеет никакой поддержки со стороны военных блоков, ни со стороны руководителей тех стран, которые до какого-то момента лояльно относились к нашей стране. К сожалению, я думаю, что эти отношения теряются, потому что они нас ассоциируют с руководителем нашей страны. И это огромная беда», –– сказал политик.

Мураев не исключил, что инцидент в Керченском проливе был выгоден Порошенко, и идеальным сценарием для президента была бы гибель украинских моряков.

«После возможной трагической ситуации в Черном море — а мы же понимаем, что наши моряки могли погибнуть. И если сейчас анализировать, какие команды действительно получили наши моряки, то, скорее всего, это был билет в один конец. Вот если бы они погибли — Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком», –– заявил депутат.

Он пояснил, что в таком случае Порошенко смог бы добиваться введения военного положения на два месяца и продления антироссийских санкций.

«Вот это были его цели и задачи. К счастью для Украины, они не состоялись», — добавил нардеп.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе, проигнорировав требование погранслужбы ФСБ остановиться. Суда и моряки были задержаны силой.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в изъятых судовых журналах числилась задача «тайно войти в Керченский пролив». Российский лидер подчеркнул, что Украина намеренно спланировала свою провокацию.

Из-за инцидента Киев ввел военное положение в 10 областях страны до 26 декабря.