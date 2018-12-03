Прямой эфир

В РФ будут утилизировать батарейки на базе объектов по уничтожению химоружия

0
Фото: TASS/Robert Anic/PIXSELL
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России создадут новые мощности для переработки использованных батареек. Комплексы построят на базе объектов по уничтожению химического оружия, рассказали «Известиям» в Минпромторге.

Батарейки относятся к отходам II класса опасности. В настоящее время их вывозят на обычные мусорные полигоны, а переработкой занимается единственный завод в Челябинске. При этом ежегодно в РФ ввозятся до 3 млрд батареек.

Правительство планирует создать к 2020 году комплекс по переработке еще и в Подмосковье.

В Минприроды «Известиям» пояснили, что ведомство совместно с госкорпорацией «Росатом» разработали федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности», рассчитанный до 2024 года.

Документ предусматривает создание семи межрегиональных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов этих классов.

Их планируется построить на базе четырех объектов по уничтожению химического оружия в разных областях страны.

Эксперты и участники рынка отмечают, что главная сложность реализации планов заключается в том, чтобы собрать батарейки у населения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Элементарное решение: власти хотят утилизировать все батарейки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самарской области во время утилизации на полигоне прогремел взрыв
Батарейка от iPhone взорвалась во рту у покупателя во время проверки на зуб

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017