В РФ будут утилизировать батарейки на базе объектов по уничтожению химоружия

В России создадут новые мощности для переработки использованных батареек. Комплексы построят на базе объектов по уничтожению химического оружия, рассказали «Известиям» в Минпромторге.

Батарейки относятся к отходам II класса опасности. В настоящее время их вывозят на обычные мусорные полигоны, а переработкой занимается единственный завод в Челябинске. При этом ежегодно в РФ ввозятся до 3 млрд батареек.

Правительство планирует создать к 2020 году комплекс по переработке еще и в Подмосковье.

В Минприроды «Известиям» пояснили, что ведомство совместно с госкорпорацией «Росатом» разработали федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности», рассчитанный до 2024 года.

Документ предусматривает создание семи межрегиональных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов этих классов.

Их планируется построить на базе четырех объектов по уничтожению химического оружия в разных областях страны.

Эксперты и участники рынка отмечают, что главная сложность реализации планов заключается в том, чтобы собрать батарейки у населения.

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Элементарное решение: власти хотят утилизировать все батарейки