Россия ждет возвращения скифского золота из Нидерландов в Крым

Скифская коллекция из музеев Крыма, которую от Нидерландов требует вернуть Украина, должна вернуться в Крым, и МИД России делает для этого всё возможное. Об этом заявил «Известиям» спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, министр культуры РФ в 2000–2004 годах Михаил Швыдкой.

Коллекция скифского золота, включающая около 2 тыс. артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года еще до того, как Крым воссоединился с Россией.

Швыдкой рассказал, что в ходе судебного процесса по возвращению коллекции российская сторона настаивает на решении этой проблемы на уровне межмузейных отношений.

«Попросту говоря, из одного музея в другой были направлены вещи и по договору они должны были вернуться туда, откуда их отправляли… А вывезена она была из музеев Крыма», — сообщил он.

Другая позиция заключается в том, что музейные фонды принадлежат государству.

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«Скифскую коллекцию следует вернуть туда, откуда она вывезена»