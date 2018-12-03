Солист Rammstein Тилль Линдеманн рассказал о своей бабушке

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Россию с необычным визитом. Он презентует сборник своих стихов Messer («Нож»), а после этого отправится в книжно-музыкальный тур по стране. В интервью «Известиям» артист рассказал об ожиданиях от этого камерного тура, а также о трогательных отношениях со своей бабушкой.

Сообщив, что на него как на поэта повлияла целая палитра авторов, а особенно Гессе и Рильке, Линдеманн отметил, что готов презентовать свои стихи абсолютно любой аудитории.

«Мне всё равно, кто придет, — ценители поэзии или музыки. В клубах проще создавать особую рок-н-ролльную атмосферу. Всё будет ближе. Можно посмотреть в глаза друг другу», — отметил он.

Отвечая на вопрос о стихах, посвященных его бабушке Зигрид, Линдеманн поделился воспоминаниями о ней.

«Вы меня растрогали, вспомнив о бабушке <…> Врачи говорили: «Не давай ей сахара, алкоголя, мяса и жирной пищи». Я делал всё ровно наоборот. Давал всё, что она хотела. Бабушка плакала от счастья, что смогла провести свои последние дни так, как ей хотелось. Она уходила такая счастливая...», — рассказал певец.

«С одной стороны, это прекрасно, что я мог ухаживать за ней до последнего дня, но, с другой стороны, наблюдать, как уходит твой родной человек, как он страдает, — ужасно. В своих стихах я отражаю эту неприглядную сторону жизни. В ней есть место как прекрасному, так и отвратительному. И, вот парадокс, эти сферы могут существовать одновременно», — добавил артист.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Я обнажаюсь в своих стихах»