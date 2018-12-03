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В Великобритании сняли фильм на мертвом языке

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Фото: Department of Archaeology/University of Cambridge
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Лингвисты Кембриджского университета сняли короткометражный фильм на мертвом вавилонском языке, пишет Daily Mail.

Действие фильма под названием «Бедный человек из Ниппура» происходит 2 тыс. лет назад. Специально для этого проекта ученые восстановили исчезнувший язык вплоть до звуков.

«Реконструкция звуков мертвого языка — это в какой-то степени искусство. Нам повезло, что у нас есть транскрипции вавилонского языка в греческом алфавите. Кроме того, вавилонский язык тесно связан с арабским и ивритом», –– рассказал профессор Мартин Уортингтон.

Он отметил, что всё это очень помогло в работе, так как звуки семитских языков более устойчивые, чем звуки индоевропейских.

Фильм длится 20 минут, его сюжет посвящен юноше, который решил отомстить главе города за убийство его козла. Все герои фильма говорят исключительно на вавилонском языке, который использовался в странах Месопотамии и ныне не существует.

29 ноября сообщалось, что ученые разгадали тайну «колыбели человечества», то есть места появления рода Homo.

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