Швыдкой рассказал о перспективах возвращения скифского золота в Крым
Экс-министр культуры Михаил Швыдкой считает, что ситуация с возвращением скифского золота в музеи Крыма должна быть решена юридически.
Он подчеркнул, что у Голландии есть обязательство вернуть коллекцию Крыму. Около двух тысяч артефактов вывезены
на выставку в Амстердам в феврале 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией на золото скифов стала претендовать Украина.
Полную версию интервью смотрите на сайте iz.ru.
Экс-министр культуры Михаил Швыдкой считает, что ситуация с возвращением скифского золота в музеи Крыма должна быть решена юридически.
Он подчеркнул, что у Голландии есть обязательство вернуть коллекцию Крыму. Около двух тысяч артефактов вывезены
на выставку в Амстердам в феврале 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией на золото скифов стала претендовать Украина.
Полную версию интервью смотрите на сайте iz.ru.