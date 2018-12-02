Ученые обнаружили млекопитающих пауков

Молоко тайваньских пауков вида Toxeus magnus оказалось в четыре раза питательнее коровьего. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в Science.

Паучихи данного вида выкармливают своих паучат питательной жидкостью, напоминающей молоко, из желез в области эпигастральной борозды, вдавлении на брюшке паука в области первой пары легких, сообщает «Газета.ру».

Отмечается, что в этой жидкости содержится большое число сахаров, жиров и белков.

Этой жидкостью паучата питаются на протяжении 40 дней, до тех пор, пока достаточно не повзрослеют и мать их не выгонит из гнезда.

29 ноября ученые из Сиднейского университета впервые описали пчелу, у которой было две отцовских части ДНК и ни одной материнской. Полагают, что такие аномалии могли возникнуть вследствие генетической ошибки.