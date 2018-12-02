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Захарова назвала Россию защитником Европы от варварства

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 2 декабря заявила, что после обвинения Москвы президентом Украины Петром Порошенко в намерении захватить города Бердянск и Мариуполь Россию можно назвать защитником Европы.

В 2016 году Порошенко назвал украинцев теми, кто находится на передовой защиты европейской цивилизации. Захарова перефразировала эти слова, указав, что именно российское государство защищает европейскую цивилизацию от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом».

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«Ведь именно благодаря нынешнему киевскому режиму нынешнюю Украину характеризует разгул экстремистов и военизированных объединений, опора власти на молодчиков, война против собственного народа, пропаганда и манипулирование как основа управления обществом», — написала она в своем аккаунте в Facebook.

Ранее 2 декабря Порошенко в интервью немецкой газете Funke Media Group заявил, что Москва может планировать оккупацию двух украинских городов. Это, по его мнению, необходимо для создания наземного коридора из Донбасса в Крым. Он также призвал Берлин увеличить военное присутствие в Черном море.

Отношения Киева и Москвы значительно обострились после того, как 25 ноября три корабли военного флота Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские моряки не отреагировали. В результате россиянам пришлось применить силу. Нарушившие границу суда были задержаны, возбуждено дело по статье УК РФ «Незаконное пересечение госграницы».

На допросе украинцы признались, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях было обнаружено оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих действиях российскую сторону.

На фоне этого инцидента президент Порошенко объявил о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать в течение 30 дней, до 26 декабря. Кроме того, Украина запретила въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Ограничение было введено 30 ноября.

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