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Участников Исламской конференции в Берлине угостили свининой

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Организаторы 12-ой Немецкой исламской конференции в Берлине предложили участникам в качестве закуски кровяную колбасу из свинины. Об этом в Twitter рассказал журналист Тункай Оздамар, который был крайне возмущен данным фактом.

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«Было бы уместно проявить некоторое уважение по отношению к мусульманам, которые не едят свинину», — цитирует журналиста издание Die Welt.

Отмечается, что всего было предложено 13 видов закусок на выбор, при этом кровяная колбаса не была подписана, из-за чего некоторые из присутствовавших мусульман могли нарушить табу.

Федеральное министерство внутренних дел Германии уже принесло свои извинения участникам мероприятия. 

В мае 2017 года житель американского штата Мичиган мусульманин Мохаммад Баззи подал иск против пиццерии Little Caesars после того, как те два раза продали ему пиццу со свининой, хотя он просил не добавлять этот ингредиент.  

Религия запрещает мусульманам употреблять в пищу свинину.

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